Les autorités communales ont réaffirmé leur intention de construire une nouvelle piscine pour les écoles.

Il y a quelques mois, le clap de fin était apposé sur la saga Sportissimo, cette piscine pluricommunale entre les communes d’Ittre, Tubize, Rebecq et Braine-le-Château et qui visait la création d’un grand bassin sur le site du Vélodrome rebecquois. S’ensuivit un glissement de terrain et une longue bataille judiciaire qui a mis un point final au projet en mai dernier.

(...)