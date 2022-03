Comme nous l’annoncions la semaine passée, la direction de Walibi a décidé d’ouvrir la totalité de son parc. Pourtant, compte tenu de l’annulation par le Conseil d’État des permis successifs de 2018, le parc Walibi revient aux conditions de fonctionnement d’un permis précédent datant de 2015.

En pratique, le parc d’attractions ne peut faire tourner toutes ses attractions. Seules celles datant et antérieures à 2015 sont autorisées et pour les autres, celles qui sont postérieures à 2015, il faut un nouveau permis. Cela a fait l’objet d’une double question au conseil communal de ce mardi soir de la part du groupe CH + et du groupe Écolo.

"Walibi compte demander une régularisation à la commune de Wavre, ce qui lui permettrait d’ouvrir toutes les infrastructures du parc dès le 2 avril. Pourquoi Walibi s’adresse-t-il à la Commune et pas à la Région wallonne pour régler le problème ? Quelle réponse comptez-vous donner à Walibi ?" a interrogé Benoît Thoreau (CH +).

Françoise Pigeolet a clairement énoncé la position de la Commune et a d’abord manifesté son souhait que la situation administrative du parc soit régularisée le plus rapidement possible, tout en insistant sur le fait que cette affaire relève exclusivement de la réglementation urbanistique.

Elle confirme que l’annulation par le Conseil d’État du permis de 2018 fait renaître celui de 2015, lui-même fondé sur celui de 2011. Elle a d’ailleurs indiqué que, suite à la décision du Conseil d’État, les attractions Tiki Waka, Pop Corn Revenge et Kondaa ne peuvent pas être maintenues de manière régulière.

"C’est pourquoi, pour sortir de cette impasse urbanistique, et après avoir consulté l’administration compétente, le Collège a décidé d’entamer une procédure de constat d’infraction urbanistique. L’agent constatateur de la commune ira dans un premier temps adresser un avertissement à Walibi. Nous fixerons un délai de mise en conformité."

Ce délai de régularisation pourra aller jusqu’à 24 mois. Il incombe quand même à Walibi d’introduire une demande de régularisation par le biais d’une demande de permis d’urbanisme et cela dans les délais impartis, sous peine de poursuite par le procureur du Roi. Cette position de la Commune sera exprimée lors de la réunion de concertation prévue ce jeudi, entre toutes les parties.