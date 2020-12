"Il s’agit de l’un des budgets, si pas le budget, le plus important de cette mandature”, a entamé la bourgmestre De Wavre, Françoise Pigeolet (MR), lors de la présentation du budget 2021 à la presse, en prélude du conseil communal de mardi soir. Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, l’exercice a été très compliqué pour boucler ce budget “centré sur l’essentiel et évolutif”.

La crise sanitaire a déjà eu un lourd impact sur les finances communales wavriennes : plus de 2 millions d’euros de recettes non enregistrées et surtout, de dépenses non prévues. Malgré tout, le résultat de l’exercice propre de 2021 se présente en équilibre avec un très léger boni de 37 000 euros.

Mais les perspectives quant aux recettes liées à l’impôt sur les personnes physiques (IPP) ne sont guère réjouissantes pour les deux prochaines années, au moins. Les pertes cumulées suite à la diminution de revenus des Wavriens pourraient atteindre les 4 millions d’euros d’ici la fin de la mandature, d’après le SPF Finances.