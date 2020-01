L’opposition a déploré la présence d’un bus sponsorisé par Huawei dans les écoles communales.

La fin du conseil communal de Wavre de ce mardi a été très chahutée. Le sujet portait sur le passage cette semaine dans trois écoles communales du Smartbus, ce bus moderne pédagogique équipé d’outils connectés mis au point par Huawei Belgium et qui a pour but de sensibiliser les enfants au harcèlement sur internet, à la sécurité en ligne ainsi qu’à la protection des données.

Une initiative qui n’a pas été au goût d’Ecolo qui a interpellé la majorité sur ce qu’elle considère comme un coup commercial du grand groupe chinois auprès du jeune public. "Étant donné que les élèves d’une école primaire font partie du public cible des entreprises de multimédia, que nous pouvons franchement douter du caractère philanthropique de cette entreprise et que bon nombre de sociétés tentent par tous les moyens d’infiltrer le milieu de l’enseignement afin de pouvoir atteindre facilement un marché très porteur […] Pouvez-vous nous expliquer comment est-il possible que cette campagne puisse avoir lieu dans des écoles communales qui se doivent de respecter une neutralité totale et l’absence de toute activité commerciale ?", a lancé Christophe Lejeune, citant un article de la loi "Pacte scolaire" qui interdit toute activité commerciale dans les établissements scolaires.

L’échevine des Nouvelles technologies Anne Masson, soutenue par l’échevine de l’Enseignement Kyriaki Michelis, a répété l’utilité et la pertinence de cette initiative. "Cette formation, nous l’assumons car elle était bien utile pour faire passer des messages qu’on ne peut pas toujours faire passer dans le cadre des cours. Les enfants sont sortis avec beaucoup de questionnements en moins et avec des certitudes sur la manière dont on doit se comporter. Les enseignants, parfois démunis face à ces interrogations, ont beaucoup appris aussi. […] Non, les élèves ne sont pas sortis avec un smartphone en main ni avec une carte de visite du délégué commercial mais avec un autre regard sur leur pratique informatique."

Christophe Lejeune a rappelé qu’il soutenait la volonté de lutter contre le cyberharcèlement mais que ce sont des associations qui auraient dû sensibiliser les élèves plutôt qu’Huawei. Ajoutant que si le collège pensait pouvoir régler la problématique en 50 minutes, il lui fallait une nouvelle conscience. Ambiance…