Début avril, la Ville de Wavre encourageait vivement le port du masque alternatif à ses habitants. Pour assumer sa position, le collège communal a décidé de lancer ce vendredi un marché public en vue d’acquérir deux masques en tissu par habitant.

Dès réception des masques achetés, une distribution sera organisée par l’administration communale. Les détails de la distribution seront communiqués plus tard.

Parallèlement à cet achat, la fabrication de masques en tissu par le réseau de bénévoles se poursuit. Plus de 90 couturières inscrites auprès du réseau de Wavre en Transition, ainsi que des dizaines d’autres fonctionnant indépendamment, confectionnent des masques et les offrent aux Wavriens.

La Ville de Wavre leur a déjà fourni tissu et élastique et une autre commande est en cours. Des milliers de masques en tissu ont déjà pu être distribués aux Wavriens. Les masques fabriqués sont distribués en direct par les couturières ou collectés par le CPAS qui les redistribue ensuite aux particuliers (70%) et aux professionnels actifs (30%). Les personnes qui souhaitent en demander peuvent joindre le CPAS au 010/237.600.

La Ville tient à rappeler que le port du masque ne suffit pas à protèger du virus s’il est mal utilisé, mal placé ou si son usage ne s’accompagne pas des règles sanitaires de base comme le lavage régulier des mains, l’utilisation de mouchoirs en papier pour se moucher ou éternuer, la conservation des distances sociales nécessaires et le confinement le plus strict.