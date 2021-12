Depuis quelques jours, le doute plane autour de la volonté de la ville de Wavre de construire une piscine sur son territoire, une promesse électorale exprimée depuis 2012. La Régie communale autonome (RCA) des Sports a en effet rayé la ligne liée à la piscine de son plan d’investissement 2022-2026, ce qui laissait penser que la ville avait renoncé à son projet de 14 millions d'euros. Le collège communal s’est finalement exprimé sur sa position ce mardi lors d’une conférence de presse sur le budget 2022 et a réaffirmé sa volonté de se doter d’une piscine communale.

La bourgmestre a expliqué qu’en raison de la fragilité des finances communales, le projet tel qu’il était prévu initialement ne pourrait voir le jour. “Ce budget 2022 s’est élaboré dans un contexte incertain et difficile avec des décisions douloureuses, reconnaît Françoise Pigeolet. Mais ce qui a été affirmé par les élus de la minorité sont des effets d’annonce inondés. La volonté d’avoir une piscine est toujours bien au cœur de notre réflexion. Nous vivons une réelle crise sociale, et à cela se sont ajoutées les conséquences des inondations. Nous devions tenir compte de ce contexte et faire le maximum pour tenir la fiscalité la plus douce possible.”

La ville affirme qu'elle ne peut pas se permettre de réaliser une infrastructure à 14 millions d’euros (même subsidiée à hauteur de 4 millions par la Province du Brabant wallon), sans toucher à l'impôt. Elle va donc revoir son projet nettement à la baisse. “Nous avions beaucoup d’ambitions, on rêvait d’une superbe infrastructure mais nous avons dû revoir nos prétentions, poursuit la bourgmestre. Les dernières estimations, réalisées en juin dernier, faisaient état d’un coût de 7,5 millions d’euros pour une piscine de 25 mètres sur 21, avec des frais d'exploitation annuels de 500 000 euros. C’est bien au-dessus de nos moyens actuels. Ça aurait été impossible de s’engager dans un tel projet sans augmenter les impôts. Et si on l'avait fait, l'opposition nous aurait aussi critiqués. Nous creusons d’autres pistes, des solutions existent.” La bourgmestre ne s'engage toutefois pas sur une échéance.

Et l’échevin des Sports, Luc Gillard, de répondre aux critiques de l’opposition en expliquant que ce projet de piscine n’est pas abandonné au profit des stades régional de hockey et de football. Selon l’échevin, sans le projet de stade de hockey, il aurait fallu engager des sommes bien plus importantes, notamment pour la rénovation de la tribune et des vestiaires du stade Justin Peeters.