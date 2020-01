Les barrières du parking resteront ouvertes tant que le problème n’est pas réglé.

Il y a une dizaine de jours, nous évoquions dans ces colonnes la lenteur et le manque de bornes de paiement au parking de l’Ermitage, juste à côté de La Sucrerie. À la sortie de deux concerts ce samedi-là, les spectateurs avaient eu la désagréable surprise de devoir faire la file jusqu’à 55 minutes pour pouvoir payer leur ticket de parking. Depuis début décembre, le parking aux 245 emplacements est payant et, à chaque grand événement, les files s’allongent à la sortie du nouvel espace d’événements dont la grande salle peut accueillir jusqu’à 880 personnes. Suite à cet épisode, la Ville a finalement pu obtenir la gratuité du parking lors de la pièce du Télévie la semaine dernière. Les barrières du parking sont ainsi restées levées et le sont encore aujourd’hui.

Lors du dernier conseil communal, l’échevine Anne Masson, administratrice de la Régie communale autonome (RCA), qui gère La Sucrerie, a confirmé les relations compliquées qu’entretient la Ville avec Indigo. Elle a ensuite lu un courrier adressé il y a quelques jours au gestionnaire. "Nous ne pouvons que déplorer cette attitude qui dénote d’un manque total de professionnalisme et qui engendre déjà des conséquences désastreuses et irremplaçables en termes de réputation à La Sucrerie. Si à partir du 20 janvier, aucune solution pérenne n’est trouvée, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour prolonger la période d’ouverture du parking lors des prochains événements."

L’échevine a ajouté qu’aucune solution n’avait été trouvée depuis ce courrier et qu’une réunion devait se tenir ce mercredi pour "mettre les points sur les i".

Le conseiller communal Benoît Thoreau, qui a interpellé la majorité sur le sujet, a suggéré deux pistes de solution. Pour la première, celle de proposer le paiement anticipé des places de parking lors de l’achat en ligne des billets, Anne Masson a abondé dans son sens et assure qu’elle mettra la pression sur Indigo pour que l’application soit compatible avec ce type de formule. Le conseiller proposait ensuite la gratuité du parking en dehors des heures de spectacles et d’événements. Mais là, l’échevine estime que c’est à Indigo de trouver une solution pour remplir ses parkings.