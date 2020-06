Concernée par le plan de Proximus, la Ville veut connaître les risques.

Dans le courant du mois d’avril, Proximus dévoilait son plan de déploiement de la 5G "light" dans une trentaine de communes de Belgique, dont Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre. L’annonce avait suscité une levée de boucliers des deux communes, à la suite de laquelle Proximus avait décidé de suspendre le développement de la technologie sur le territoire d’Ottignies. Fin mai, l’opérateur indiquait que le déploiement en Wallonie était "en attente", mais qu’il a toujours l’ambition d’y poursuivre l’installation.

La question du déploiement de la 5G dans la cité du Maca est revenue sur la table du dernier conseil communal. Interrogée par Ecolo, la majorité a annoncé la tenue d’un débat public sur le sujet. "Le débat n’a encore jamais eu lieu dans notre ville, a rappelé la bourgmestre Françoise Pigeolet, ajoutant qu’il n’y avait pas de décision différente à Wavre qu’à Ottignies. Nous ne nous sommes jamais positionné dans un sens comme dans l’autre. Nous avons demandé aux opérateurs Base et Proximus de fournir un complément d’informations dûment étoffé se basant sur des études existantes qui analysent les incidents sur la santé des populations et l’évaluation et analyse de l’impact environ, de la sécurité des données et du respect de la vie privée. Nous sommes conscients de la nécessité d’un débat contradictoire avec des spécialistes en la matière."