En Wallonie, le climat est "plutôt défavorable" à la pratique du vélo, selon le baromètre cyclable réalisé par le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens en 2021 et publié mercredi. Sur 100 communes prises en compte (dont Braine-l’Alleud, lire ci-dessus), recouvrant 64 % de la population wallonne, seules deux émergent du peloton : Ottignies-Louvain-la-Neuve et Marche-en-Famenne.

En dehors d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et Marche-en-Famenne, qui obtiennent l’appréciation C, soit "plutôt favorables" au vélo, 14 autres communes se classent en D, "moyennement favorables". Cinquante communes se trouvent en catégorie E, "plutôt défavorables", et 32 en catégorie F, "défavorables". Enfin, deux communes ferment la marche en G, considérées comme "très défavorables" à la pratique du deux-roues.

Ottignies-LLN et Marche sortent du lot

"Un constat s’impose : il n’y a pas de commune ‘championne du vélo’ en Wallonie. Aucune d’elles n’atteint en effet les meilleures notes (A +, A, B), souligne le Gracq. Si l’on prend en compte les votes sur l’ensemble du territoire wallon, la note moyenne est de 2,8, ce qui met globalement la Wallonie sur un score E ‘climat plutôt défavorable au vélo’ sur notre échelle." Seuls 6 % des Wallonnes et Wallons trouvent bonnes ou très bonnes leurs conditions locales de circulation à vélo, 17 % les considèrent acceptables, tandis que 77 % des cyclistes jugent leur environnement cyclable médiocre, voire (très) mauvais.