Cela fait maintenant deux mois que l'hypercentre de Wavre est passé en zone 30. Une manière pour la Ville d'accompagner les citoyens qui ont troqué leur voiture contre le vélo et d'inciter les autres à faire de même. Ce test de circulation, déjà présent dans le Plan communal de mobilité, s'est avéré concluant et les autorités communales ont décidé de le prolonger. ", confirme l'échevin de la Mobilité Paul Brasseur.

Vendredi dernier, le collège communal a décidé de répondre à l'appel à projets de la Région wallonne visant à faciliter les aménagements temporaires. Ce vendredi, le collège votera la prolongation de la zone 30 jusqu'à la fin de l'année.

Extension de la zone 30

La zone 30 sera par ailleurs élargie. Jusqu'à présent, seul l'hypercentre était concerné par la mesure. Désormais, ce sera tout le périmètre du centre-ville délimité par la chaussée de Louvain, la N4 et la rue de l'Ermitage et l'avenue des Mésanges (non incluses). Deux quartiers proches du centre sont ajoutés : celui des 4 Chemins, derrière le Brico, et le quartier de la Belle Voie (pour lequel des travaux définitifs seront réalisés).

Outre les panneaux, des aménagements routiers sont prévus pour matérialiser cette zone 30 tels que des marquages au sol, des bacs à fleur ou encore des coussins berlinois amovibles. De trois effets de porte, on passera à onze.

Notons enfin que les cinq rues cyclables sont également prolongées et que deux autres rues viennent s'ajouter : la rue du 4 Août et rue de la Limite. Pour rappel, il s'agit de rues où la vitesse est limitée à 30km/h mais où, en plus, le comportement des véhicules motorisés est subordonné à celui des cyclistes.

La Ville espère bénéficier d'un subside régional à hauteur de 80%, soit de 37.000 euros sur les 47.000 qu'elle va investir.