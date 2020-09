Testée durant les deux mois d’été, la zone 30 instaurée dans l’hypercentre de Wavre est prolongée et même étendue. Le collège communal a décidé de la maintenir jusqu’à la fin du mois d’août et de l’élargir au centre-ville, dans le périmètre compris entre l’avenue des Mésanges/rue de l’Ermitage jusqu’à la N4/chaussée de Louvain (non incluses). Deux quartiers proches du centre sont ajoutés : celui des 4 Chemins, derrière le Brico, et le quartier de la Belle Voie (pour lequel des travaux définitifs seront réalisés).

Au conseil communal, le groupe Ecolo s’est réjoui de cette décision et a souhaité savoir si cette mesure avait été bien respectée cet été. C’est le cas : l’échevin de la mobilité a relayé les chiffres des contrôles de police qui confirment le respect de la mesure dans les voiries concernées. À l’exception de la rue de Nivelles où la vitesse moyenne est de 35 km/h, sur le tronçon en ligne droite, en sens unique, avant d’arriver à la place des Carabiniers.

"Ce sont des mesures de la police qui nous confortent dans le bien-fondé de cette mesure qui n’est pas du tout pénalisante pour les automobilistes puisqu’elle est respectée dans les faits, s’est félicité Paul Brasseur. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’excès de vitesse, il y en a même beaucoup, comme dans toutes les zones 30."

Il est probable que cette vitesse moyenne diminue encore avec la rentrée scolaire et l’augmentation du trafic sur les routes. Ce trafic était déjà important lors des mois d’été : la police a relevé 2.852 véhicules par jour à la rue du Pont du Christ en direction de la place Bosch et 3.055 vers le giratoire de l’Hôtel de ville.