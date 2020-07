La mesure était prévue de longue date mais la crise du coronavirus a accéléré le mouvement. La part du financement des zones de secours par les provinces sera amenée à augmenter, et ce dès cette année, dans le but de soulager les finances communales, bien mises à mal suite au confinement. Sans compter la baisse attendue des additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

Dès cette année donc, les provinces wallonnes prendront en charge 20 % de l’effort dans le financement des services de pompiers. Un effort qui s’ajoute aux 10 % du fonds des Provinces qu’elles doivent déjà affecter aux zones de secours. L’objectif du gouvernement est de faire grimper cette quote-part de 10 % chaque année pour finalement atteindre les 60 % en 2024.