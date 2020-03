Si le coût est raisonnable, l’équipement pourrait être prévu dans le prochain budget.

La question avait déjà été abordée au conseil de police il y a un an : les bodycams, ces petites caméras placées sur des policiers pour filmer les interventions, étaient en test à Ottignies Louvain-la-Neuve et du côté de Nivelles-Genappe, on estimait qu’il ne s’agissait pas d’une priorité. Sans être défavorable au principe, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman avait indiqué que ces caméras posaient des questions pratiques et de principe non résolues.

Mardi soir, Germain Dalne (MR) est revenu sur le sujet. Dans un contexte un peu particulier puisque sur Facebook, il y a quelques jours, les méthodes des policiers de la zone ont été explicitement mises en cause, la citoyenne évoquant des "violences policières" subies par son frère. Laurie Semaille a d’ailleurs posé une question sur ces faits mais le chef de zone, tout en précisant que les policiers ont une autre version des faits, n’a pu entrer dans les détails publiquement puisque le dossier est en cours.

La présence d’images de l’intervention policière aurait-elle permis de rendre directement les choses plus claires ? En tout cas, le commissaire divisionnaire se dit à présent prêt à franchir le pas. Même s’il y aura toujours du pour et contre en ce qui concerne l’utilisation de cette nouvelle technologie. "Cela s’imposera à nous, autant y aller le plus vite possible, a-t-il affirmé mardi soir. D’autant que nos policiers subissent de plus en plus de violence en intervention. Si l’estimation des coûts le permet, on pourrait prévoir l’acquisition de cet équipement dans le prochain budget de la zone. En sachant que ce ne sont pas les caméras qui coûtent cher, mais la conservation des images de manière sécurisée."

Reste à trancher aussi quelques questions pratiques. Si les caméras doivent être enclenchées en début d’intervention, il faut qu’un oubli dans le feu de l’action ou un souci technique ne se retourne pas automatiquement contre le policier en cas de contestation…