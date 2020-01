La confrérie fêtera cette année son 40e anniversaire et la qualité de la djote s’améliore.

C’est une véritable tradition, et une soirée attendue de pratiquement tous les Nivellois : chaque année en février, la confrérie de la tarte al djote remet ses labels, et récompense donc les meilleurs fabricants de la plus célèbre spécialité gastronomique aclote. Cette année, on saura le 4 février en fin de soirée qui a décroché les mythiques "quatre étoiles".

"Sans trahir le secret des délibérations, après une année de tasteries où près de 300 djotes ont été goûtées et évaluées à l’aveugle, on peut dire que de manière générale, la qualité a augmenté", révèlent les confrères.

La soirée attire toujours près d’un millier de personnes et la salle de spectacle du Waux-Hall est très vite pleine. Il faut donc arriver bien avant 20 h pour obtenir une place, mais ce qui se passera sur scène sera retransmis sur écran géant dans le Foyer.

Et cela devrait valoir la peine non seulement pour le fameux sketch dans lequel les confrères brocardent les personnalités aclotes, mais aussi parce que cette soirée donnera le coup d’envoi de l’année des 40 ans de la confrérie. La cérémonie, annonce cette dernière, sera "riche en nouveautés et en surprises"…