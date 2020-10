Un nettoyage de la Dyle, une épicerie locale et en vrac, ou encore des potagers partagés : voici un avant-goût des différents projets présentés samedi lors du Festival Maintenant.

Il y a un an, Ottignies-Louvain-la-Neuve a été la première ville à avoir lancé la dynamique Proximity. Plateforme de financement participatif, Proximity a été créée par Réseau Transition et BePlanet pour mettre en place un programme "clé en main" dans lequel un écosystème permettrait de créer une dynamique de transition. L'action se divise en trois étapes : des rencontres, pour permettre aux différents acteurs de développer un écosystème d'acteurs de changement, comprenant des citoyens et des associations, les autorités communales et également des entreprises. Ensuite, un appel à projet a été lancé qui s'est terminé samedi, par la présentation des différents projets et l'annonce des lauréats. La clôture de cet appel à projet a lancé une vaste campagne de mobilisation de 45 jours, pour permettre au projet de décoller ou de perdurer.

Grainothèque, Briktrie, Éco-santé pour tous, Jardins partagés, Les Co-pains du coin, L'Arbre qui pousse, Solidarcité, le Festival Maintenant, Aer Aqua terra, le P'tit verger du Buston et Poll'n sont les 11 projets présentés au public samedi. Parmi eux, 7 ont été sélectionnés par un jury composé de citoyens, d'experts et d'un représentant de la Ville pour se partager un budget de 15 000 euros (dont 5 000 euros donnés par l'entreprise IBA).

À présent, c'est une campagne de mobilisation de 45 jours qui est lancée. Vous pouvez retrouver les différents projets et une façon de les aider ici : https://proximitybelgium.be/static/olln-tous-les-projets

Prochaine date : le 25 octobre aura lieu le Transition Tour, afin de visiter concrètement les projets et permettre ainsi de créer du lien entre les différents projets.