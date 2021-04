La navette autonome, et donc sans chauffeur, circule à Louvain-la-Neuve depuis le 8 mars dernier, sur la boucle de l’avenue Georges Lemaître. Elle peut accueillir six personnes assises, mais à terme elle pourra voyager avec 12 personnes (6 voyageurs assis et 6 debout). Après un mois de test, voici les premiers résultats émis par la commune et le Tec.

David Da Camara, l’échevin de la Mobilité de Louvain-la-Neuve, regrette que les résultats ne reflètent pas une situation parfaitement réelle. "C’est vraiment dommage que le test de la navette se fasse quand il y a peu de monde dans la ville", explique-t-il.