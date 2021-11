Magnifique", "féerique", "poétique" ou "enchanteur", les premiers visiteurs qui ont enfin pu découvrir le monde magique de "Lanterna Magica" au château de La Hulpe en ont pris plein les yeux au cours de ce premier week-end d’ouverture. Car dès l’entrée dans le parc, la magie opère. Les yeux des enfants - comme des plus grands - brillent de mille feux et on se laisse transporter, le temps d’une balade, dans un endroit situé quelque peu hors du temps.

© MB Productions

"On est très très ému d’avoir enfin pu proposer aux visiteurs ce qu’on prépare depuis tellement longtemps, se ravit Manu Braff, co-créateur de Lanterna Magica. À savoir une symphonie de sons et de lumières dans un décor naturel déjà magnifique en temps normal et qu’on a cherché à mettre encore plus en valeur. Maintenant, on espère encore qu’une seule chose : un peu de neige d’ici au 12 décembre pour donner à la forêt un côté plus magique encore."

Mettre en valeur la beauté et la fragilité de la nature

Une mise en lumière et en musique de la forêt qui ne fait qu’accentuer sa beauté naturelle et qui permettra à tous de la redécouvrir entièrement sous un nouvel angle de vue. Le tout en partant à la découverte des multiples créatures qui peuplent cette forêt magique : des fées, des sorcières, le gardien de la forêt, des nains, des elfes, des lutins, des magiciens à la Harry Potter ou même encore d’un terrible dragon.

© EDA

Un cheminement long d’un peu plus de 2 kilomètres - accessible à tous - qui serpentera entre le brouillard mystérieux qui entoure le lac, les nombreuses œuvres d’art qui jalonnent le sentier ou qui passera encore non loin du château, tout de rose vêtu pour l’occasion.

En fin de balade, les visiteurs ont aussi l’occasion de passer sous un arbre à souhaits et d’emporter, pourquoi pas, l’un des messages mis à disposition, comme : "Mère Nature, je ferai tout pour te protéger." Car c’est aussi ça Lanterna Magica. Au-delà de l’expérience sensorielle féerique, les organisateurs entendaient passer un message. "On sensibilise nos visiteurs à la beauté, mais aussi à la fragilité de la forêt. On montre son importance mais aussi le lien qu’on a tous avec la nature en général. Alors oui, illuminer la forêt peut sembler contraire au concept d’écoresponsabilité que l’on veut passer. Mais de gros efforts ont été faits pour réduire au maximum notre consommation électrique", conclut Manu Braff.

© EDA

Si vous désirez vous aussi vous plonger dans le monde féerique de Lanterna Magica, ne traînez pas trop, 45 000 tickets ont déjà trouvé preneurs.

L’événement se tiendra jusqu’au 12 décembre prochain au domaine du château de la Hulpe. Le prix des entrées a été fixé à 16,50 € pour les adultes (de 14 à 64 ans) et 13,50 € pour les plus jeunes et les seniors. L’entrée est en outre gratuite jusqu’à 3 ans.