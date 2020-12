Joli cadeau de Noël avant l’heure pour la commune de Lasne. Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, lui a accordé un subside de 228 890 euros pour le rachat du centre sportif de Lasne. Un subside qui va permettre au rachat d’être entériné et de mettre en même temps fin à une situation assez inhabituelle.

Car la parcelle du centre sportif appartenait jusqu’ici… au CPAS de Bruxelles. Une situation insolite commencée au tout début des années 80 et dont le bail emphytéotique arrivait bientôt à son terme.

"On est ravis car ça représente plus de 50 % de la somme investie pour le rachat (406 000 euros) même si de notre côté, on n’a pas encore reçu la promesse de subside officielle, rigole Virginie Poncelet, l’échevine de Sports. Cette aide au rachat va en tout cas nous permettre d’officialiser le rachat du centre et de poursuivre les travaux de rénovation importants. Après la toiture, on va prochainement s’attaquer au système de chauffage, à l’isolation et à l’éclairage."

Des travaux importants pour le futur du plus grand centre sportif de la commune. "C’est le plus grand en taille, en termes d’accueil, mais également le plus fréquenté par nos clubs, associations et nos écoles. Je dirais qu’environ 25 de la quarantaine de nos clubs et associations le fréquentent quotidiennement, continue Virginie Poncelet. Il était donc important pour la commune de trouver une solution à l’approche de la fin du bail et d’en quelque sorte redevenir maître chez nous, même si tout s’est toujours très bien passé avec le CPAS de Bruxelles."