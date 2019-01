On aurait pu croire à une blague si l’on vous avait raconté cette histoire début avril. Mais c’est pourtant on ne peut plus sérieux : une autruche est en cavale du côté de Lasne depuis plusieurs semaines et son propriétaire ne parvient pas à la récupérer.

Effrayés par les chiens de la voisine qui ont fait irruption dans le jardin, cette femelle autruche et son "compagnon" se sont échappés fin décembre de la propriété située le long de la route de l’État à Lasne.

Si le mâle a pu finalement être intercepté dimanche dernier grâce à la bravoure de deux policiers de la zone d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, la récupération de la femelle s’avère plus fastidieuse.

Embêtée, la voisine dont les chiens ont causé l’évasion des autruches met tout en œuvre pour tenter de la récupérer. "J’ai décidé d’organiser une ‘chasse’ ce samedi et j’ai lancé un appel sur Facebook, explique-t-elle. C’est un animal qui peut être agressif et qui court jusqu’à 70 km/h. On doit donc être nombreux pour pouvoir l’encercler et l’intercepter."

Le rendez-vous est donc donné samedi vers 14 h 30. Sabine se rendra au préalable à l’endroit où l’animal a élu domicile, entre Maransart (Lasne) et Glabais (Genappe), et donnera la localisation exacte sur son profil Facebook. "Elle reste tout le temps au même endroit, on devrait donc la trouver assez facilement", espère-t-elle.

Pour effectuer une bonne action ou pour assister à la scène qui s’annonce plutôt cocasse, vous savez ce qu’il vous reste à faire !