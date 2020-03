Une grande enquête sur leur vie quotidienne.

Initiative originale que celle entreprise par le Conseil consultatif communal des aînés de Lasne (CCCA). Car jusqu’au 2 avril prochain, ce CCCA invite tous les Lasnois de plus de 60 ans à répondre à une grande enquête sur la qualité de vie des aînés dans la commune. "L’idée c’est de dresser un bilan de la situation actuelle - tous domaines confondus - pour ensuite établir un plan d’action pour remédier aux manquements éventuels", explique Marc Tomas, l’un des deux vice-présidents du CCCA.

Pour permettre à un maximum d’aînés de répondre à l’enquête, des questionnaires sont disponibles sous différentes formes. "On en a tout d’abord distribué dans divers points de vente de la commune, précise Marc Thomas. Il est également disponible au sein de ‘La vie à Lasne’, le bulletin trimestriel ou accessible sur le site internet communal."

Pour les aînés qui auraient des difficultés à remplir le document, des personnes "ressources" sont disponibles (une par entité) pour se rendre à leur domicile. Confidentialité garantie. "On a déployé un maximum d’options pour que la population prenne connaissance de cette enquête. SAM-Drive en a fait la publicité sur ses véhicules et les ‘P’tites Fées bleues’ (aides ménagères et infirmières à domicile) ont également accepté de nous aider à faire remplir l’enquête."

Quant aux résultats de cette dernière, un bref descriptif sera publié au sein de "La Vie à Lasne" de juin prochain. Les résultats finaux sont eux prévus pour le bulletin communal de septembre.