La pandémie mondiale a renforcé quelques certitudes. Parmi celles-ci, le besoin de plus en plus grand pour les autorités publiques de communiquer rapidement des informations cruciales à un maximum de citoyens. Dans ce cadre, Lasne s’est récemment dotée d’un nouvel outil. Un outil numérique qui prend la forme d’une nouvelle application : “Lasne en Poche”.

Disponible via le Play Store ou l’Apple Store ou encore via un lien présent sur le site web et la page Facebook communales, “Lasne en Poche” a pour vocation d’informer les citoyens en temps réel, ou de leur permettre d’accéder à toute une série de documents en quelques clics. “On va évidemment réfléchir à la plus grande personnalisation possible, explique Cédric Gillis, l’échevin du Numérique. Pour le moment, on y retrouve le guichet électronique, les actualités, un calendrier des événements, les horaires de bus, etc. Du côté des fonctionnalités intéressantes, on dispose d’un système de push ou alertes, qui nous permettront d‘informer rapidement la population en cas d’urgence.”

Dans le contexte actuel, cela permettra notamment de signaler l’entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires. De manière plus pratique, un push peut également être envoyé en cas de gros accident qui paralyserait la circulation par exemple.

Si 150 téléchargements ont déjà été enregistrés, l’objectif avoué du Collège est de pouvoir à terme toucher 4.000 ménages via cette nouvelle application.

Pour la télécharger, rendez-vous sur votre magasin d’application et tapez “Lasne en Poche”.