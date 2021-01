Après quelques mois de recherche, de démarches et de travaux, Maxime Giannini et Anthony de Amaral concrétisaient leur projet de restaurant à Lasne, le 23 septembre dernier. Baptisé le “Maxan”, le restaurant – en lieu et place de l’ancien Bliss – propose une cuisine fusion qui mêle la cuisine franco-belge et un univers asiatique ou américain.

Seulement voilà, la crise sanitaire reprenant de plus belle, les deux amis se voient contraints de fermer leur établissement… 3 semaines seulement après l’ouverture. Un coup très dur, qui ne leur a pas laissé le temps de se faire connaître. Du coup, si les factures continuent d’arriver, ce n’est pas le cas des rentrées, du moins en suffisance. Face à ces difficultés, une idée originale germe alors dans la tête de Maxime.

“Quand on a visité les lieux au tout début, ça a été le coup de foudre. Alors je me suis dit qu’il fallait que d’autres gens découvrent l’endroit eux aussi, explique Maxime. C’est comme ça que l’idée de le transformer temporairement le resto en Pop-Up Store est arrivée. C’est un peu fou, mais après en avoir parlé avec Anthony, on s’y est lancé à fond.”

Le projet, bien dans l’air du temps se monte alors à une vitesse folle. “Notre but, c’est de proposer à de petites boutiques un deuxième point de vente au sein de ce qui est finalement un mini-centre commercial actuel, complète Anthony. Composé de boutiques locales et pas de grandes chaînes. Pour former écosystème complémentaire et qui s’entraide.”.

Si vous recherchez des produits écoresponsables, c’est chez Laurent du concept store “Meuh” (Uccle) qu’il faut s’adresser ; pour des vins de qualité direction Dominique de “Large Soif” (Braine-l’Alleud) ; pour des vêtements pour dames “jusqu’à la taille 50”, c’est Valérie des “Jolies Filles” qui vous aiguillera. Sans oublier les plats à emporter – désormais proposés sous forme d’un service traiteur assuré par le chef Gaby – du Maxan.

© G.VBG

© G.VBG

“Le but n’est pas de brasser de l’argent, mais bien de tous s’entre-aider dans ces moments difficiles, concluent les patrons du Maxan. Car quand un client vient pour chercher un pull, il pourrait être attiré par du vin, sa femme par des vêtements et repartir avec un plat, etc. Ce qui nous permet à tous de profiter d’une plus grande visibilité/clientèle potentielle.”

Ouverts depuis ce mercredi, ce Pop-Up store original (Rue du Try Bara 33) sera ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 18h. Mais selon les besoins, ces horaires seraient susceptibles d’évoluer.

Le restaurant redeviendra un restaurant, quoi qu'il advienne !

Du côté des gérants des différents magasins temporaires abrités au sein du Maxan, l’expérience – débutée le 13 janvier – a déjà convaincu ou presque. « C’est à fond dans l’air du temps. Les gens sont en demande de ce genre d’initiative, plus intimistes et nous aussi”, explique Laurent du concept store « Meuh ».

« Il y en a pour tout le monde, ajoute Valérie des « Jolies Filles ». J’avais déjà pensé à monter quelque chose de similaire, alors quand ils ont proposé l’idée, j’ai foncé ! »

« L’écrin est magnifique, complète Dominique de « Large Soif ». Tout le monde ici est aussi déterminé à s’en sortir et avance dans la même direction. Je suis sûr que dans les prochaines semaines, les clients dépasseront la curiosité de base pour revenir régulièrement par intérêt. Et puis de mon côté, ça me permet aussi de gérer une petite structure ici, avant plus tard, de tenter l’expérience à plus grande échelle. »

© D.R.

© G.VBG

Précisons toutefois que si l’expérience est sur les bons rails, quel que soit son succès, elle est vouée à se terminer.

« On est tombés amoureux de l’endroit et on veut y développer notre restaurant. Basé sur une cuisine franco-belge qu’on mixe avec un univers asiatique ou américain. Les lieux sont magnifiques, avec un superbe paysage : l’ambiance y sera donc familiale, cosy et chaleureuse, expliquent Anthony et Maxiume. Du moins c’est comme ça qu’on le voit. Donc oui, on est impatient de pouvoir rouvrir nos portes et oui, l’expérience est vouée à se terminer. Mais en attendant, on profite de cette atmosphère qui fait revivre les lieux. »