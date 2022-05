Rendez-vous ce samedi 21 mai à partir de 14 h, pour fêter la création d’une nouvelle réserve naturelle au Marais de la Chapelle, à Lasne, dans le cadre des “Réserves Naturelles Portes Ouvertes”.

Grâce à l’intervention de la Régionale Natagora Brabant Wallon, le Marais de la Chapelle est devenu une réserve naturelle. Depuis fin 2020, la Régionale a lancé un appel aux dons pour créer un lieu protégé afin de préserver un site occupé par une famille de castors, dans la vallée de la Lasne près de Renipont. C’est désormais chose faite puisque Natagora a acquis près de 6 hectares de terrains grâce à des dons.

Les castors sont d’une importance capitale dans le maintien des milieux humides et aquatiques. Ils entretiennent le terrain et attirent d’innombrables espèces d’oiseaux de passage, hivernants ou nicheurs. Natagora, c’est l’association de deux organisations : RNOB et Aves. Ils œuvrent à sensibiliser la population et à protéger les sites naturels les plus fragiles du pays. Une organisation composée de professionnels comme des juristes, des scientifiques, des pédagogues, mais aussi de volontaires, donateurs et autres sympathisants.

Le but de la Régionale Natagora Brabant Wallon est de protéger les lieux sauvages les plus fragiles, mais également de sensibiliser le public en organisant des promenades pédestres de découverte de la nature, des visites guidées dans les réserves naturelles brabançonnes, des conférences thématiques ou encore, de créer des sentiers didactiques destinés aux promeneurs.

Un stand informatif se trouvera à l’entrée de la nouvelle réserve du Marais de la Chapelle ce samedi 21 mai, ainsi que des promenades guidées dans la réserve et dans ses alentours (départs à 14h, 14h30 et 15h). La participation est gratuite. Rendez-vous sur le parking le long de la rue de la Lasne à Lasne. Les inscriptions se font via e-mail : z60m@outlook.com avant le 18 mai, en précisant les noms, prénoms et nombre de personnes.