La fermeture de la crèche communale « La Colinette » est désormais officielle. Car la puéricultrice hautement soupçonnée d’avoir contracté ce satané virus est bien positive au covid-19. La MCAE (Maison communale de l’Enfance) est donc fermée, jusqu’à la semaine prochaine, au moins.

« L’ensemble des membres du personnel va également se faire tester et en fonction des résultats obtenus, on pourra décider ou non de rouvrir la crèche, explique Brigitte Defalque, la présidente du CPAS de Lasne. Une décision que l’on prendra en concertation avec l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) et l’ONE. Et il n’est pas impossible que la quarantaine dure moins de 14 jours. »

Les parents des 64 enfants inscrits à « La Colinette » devront donc trouver des se débrouiller. « Malheureusement, l’autre crèche communale : « La Récré », est complète également, regrette Brigitte Defalque. On comprend que c’est difficile pour les parents, mais ils vont devoir trouver des solutions. »

Pour rappel, la puéricultrice testée positive au covid-19, s’était présentée ce lundi à la crèche. Elle présentait alors de nombreux symptômes du virus. « Elle avait déjà perdu le sens de l’odorat, du goût et toussait abondamment. La directrice l’a donc renvoyée chez elle immédiatement, rappelle la présidente du CPAS. D’autant plus qu’elle avait été malade tout le week-end et qu’auparavant, des réunions et des formations avaient réuni l’ensemble du personnel. Les risques de propagation du virus étaient donc trop grands, ce qui avait motivé la fermeture préventive (prise là aussi avec l’ONE et l’AViQ). »