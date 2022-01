Depuis que la rumeur de la fermeture du Vert d’Eau, une adresse gastronomique familiale bien connue de Lasne, circule, le restaurant ne désemplit pas. Ce dimanche soir, Michel Close (63 ans) et sa fille effectueront un ultime service. Avec de nombreux habitués. Avant de mettre la clé sous le paillasson après près de 40 ans de carrière. Sans regrets. Le coronavirus a accéléré une réflexion qui le taraudait. " Le second confinement qui a duré 8 mois a fini par me convaincre. "

Une petite villa dans un quartier cossu de Plancenoit. À quelques centaines de mètres, le lion de Waterloo toise le champ de bataille. Le Vert d’Eau met un terme à 13 ans de présence. Outre le bâtiment qui va se muer en une clinique vétérinaire, la cuisine a déjà trouvé acquéreur. Elle va prendre le chemin d’un gîte à Cucuron en Provence. " J’ai toujours privilégié la cuisine traditionnelle et l’ambiance familiale, affirme Michel Close à quelques heures de ses derniers services. Ma clientèle, ce sont des fidèles entre 45 et 85 ans et ils viennent me saluer avant ma retraite. ‘Où va-t-on pouvoir manger un faisan ou un bon râble de lièvre’ me demandent-ils ?"

(...)