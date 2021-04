Pour la première édition de Place aux Artistes en 2020, la commune de Lasne avait décidé de mettre sur pied une grande exposition en plein air – disséminée en six endroits de la commune - qui permettait à tout un chacun de venir admirer des reproductions d’œuvres réalisées par 50 artistes lasnois. Une opération qui se démarquait assez bien de ce qui était proposé dans les autres communes et qui avait remporté un beau succès populaire. En plus des deux mois d’été, l’initiative avait même été prolongée jusqu’à la fin septembre.

Au vu du succès rencontré, cette grande exposition en plein air reviendra à l’été prochain, pour la seconde édition de Place aux Artistes. Mais elle pourrait être agrémentée de 2 autres actions culturelles.

« On propose cette année deux formules supplémentaire aux artistes de la commune, explique Julie Peeters, l’échevine de la Culture. On souhaite par exemple permettre à 15 artistes de créer une œuvre « en direct » sur l’une des places de la commune. Le tout sur le même type de panneau que ceux de l’exposition. Ce qui permettrait aux visiteurs de voir les artistes en action et d’échanger avec eux, dans le respect des normes. Bref, permettre une certaine dose d’interactions, ce qui nous manquait un peu l’été passé. »

Ensuite, l’autre idée consiste à créer des œuvres d’art éphémère, créées en matériaux naturels (branches, feuilles, cailloux, etc.) ou en atelier, mais qui auraient pour vocation de pouvoir se dégrade et/ou se décomposer naturellement. « En fonction des projets proposés, on pourrait alors agrémenter les chemins de promenade déjà existant des œuvres réalisées ou créer une promenade dédiée. On verra bien », continue l’échevine.

Le tout finalement pour la commune, c’est de savoir quelle(s) actions sont choisies par les artistes lasnois. « L’idéal pour nous, ce serait de pouvoir combiner les trois opérations. Celle de l’année passée parce qu’elle a plus au public et les deux autres parce qu’elles amènent une interaction et une diversité dans les œuvres proposées qu’on n’avait pas encore l’été dernier. On verra en fonction des retours obtenus. Enfin, on réfléchit aussi à inclure les arts du spectacle au programme de cette année, mais aucun programme n'est encore à prévoir", conclut explique Julie Peeters.

Et justement, pour savoir vers quelle(s) option(s) les artistes lasnois voudraient se tourner, la commune leur demande de bien vouloir remplir un formulaire dans lequel ils expliqueraient leur intérêt pour ces trois propositions d’action. Un formulaire disponible sur le site web communal et qui est à compléter à pour le 14 avril prochain.