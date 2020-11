Un nouveau record qui a ravi les jeunes conseillers et qui ravira de nombreux enfants qui bénéficieront de ces « Boîtes à KDO » !

« Le Conseil des Enfants participe depuis 5 ou 6 ans maintenant à cette opération « Boîtes à KDO ». Chaque année nos jeunes conseillers en font la pub dans les écoles et sur la page Facebook. Et cette année, malgré le contexte, on est parvenu à pulvériser le record de boîtes récoltées, se réjouit Julie Peeters, l’échevine de la Jeunesse. Grâce à une grosse solidarité des Lasnois. »

En tout, 237 boîtes à cadeaux ont été récoltées au profit de l’opération du même nom. Des boîtes à chaussures remplies de plein de petites ou grandes choses (en bon état) qui seront distribuées à des enfants placés en dehors de la cellule familiale et âgés de 0 à 18 ans. Pour leur permettre d’avoir des loisirs, de jouer et/ou de participer à des activités récréatives, comme tout enfant devrait en avoir la possibilité !

Cette très belle collecte de boites à cadeaux confirme une fois de plus qu’en 2020, de très belles opérations continuent d’être menées. « Le premier confinement l’avait déjà souligné : si cette année noire nous a bien apporté quelque chose de très positif, c’est la solidarité ! On avait d’ailleurs un peu peur que l’opération se tasse un peu vu la situation, mais les Lasnois ont à nouveau répondu à l’appel. Merci à eux ! »

Précisons que si la récolte de boîtes à KDO est terminée au niveau communal à Lasne, les particuliers ont toujours la possibilité de les déposer dans l’un des 5 points de collecte du Brabant wallon (Tubize, Nivelles, Wavre, Genappe et Braine-l’Alleud) avant la date butoir du 25 novembre prochain.