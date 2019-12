Trois commerces ont été touchés par ces vols. Le sapin a été retrouvé à 200 mètres, délesté de ses guirlandes...

C'est une bien mauvaise blague qu'a connu Bruno, patron de la maison de décoration Decor Unik, 501 chaussée de Louvain à Lasne en cette nuit de samedi à dimanche. "Samedi, nous avons placé notre sapin pour les décorations de Noël. Un joli sapin de 6 mètres de hauteur, de 14 étages, choisi voici un mois dans les Ardennes, grâce à un pépiniériste du coin, Bara L, installé dans la même rue. Il faisait son poids, avec ses 150 kg. Nous étions quatre pour le placer devant mon magasin. J'ai pris soin de le décorer avec amour. Quelques jolis nœuds et… deux guirlandes de 20 mètres achetées pour 20 euros chez Action!"

© dr



Le temps de prendre quelques beaux clichés le soir, avec les illuminations flamboyantes en nocturne, Bruno s'endort dans son fauteuil, au premier étage de son commerce, avec la télévision allumée, la lumière également et la fenêtre laissée en oscillo-battant. "Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé par la lumière qui me dérangeait. Alors que je voulais l'éteindre, mon regard a été attiré vers le parking et, à ma grande surprise, mon sapin avait disparu!"

© dr



Une histoire de dingue pour Bruno qui a appelé la police. Mais le commerçant lasnois n'est pas le seul dans le cas. "La pâtisserie Giot, voisine de quelques mètres, a vu aussi ses guirlandes emportées. La librairie des Saules, elle aussi, avec en plus deux sapins de taille plus modeste, emportés!"

© dr



Mais les émotions n'étaient pas terminées pour Bruno qui a constaté en matinée que son sapin, délesté de ses deux guirlandes, se trouvait dans un champ à deux cents mètres de son magasin Decor Unik. "Je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai le sommeil léger. Ils devaient être plusieurs pour l'emmener. Et puis, il n'y a aucune trace de pas dans le champ. J'avais placé des coleçons tous les 40 cm pour fixer la guirlande. Ils ont été occupés un certain temps pour tout enlever… Que font-ils de ces guirlandes. Est-ce pour le cuivre?"