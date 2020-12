Le projet de rénovation de l’ancienne gare vicinale de Maransart est dans les cartons depuis un bon moment déjà. Cela fait des années que la commune souhaite préserver et requalifier ce bâtiment historique, mais devenu vétuste avec le temps.

Mais désormais, 500.000 euros ont été inscrits au budget 2021 pour le rénover totalement. Un bâtiment qui serait alors destiné à abriter des cours de peinture, sculpture, etc.

« À l’intérieur, on imagine la mise en place d’une petite école des Arts, explique Laurence Rotthier, la bourgmestre. Avec des locaux qui seraient loués à divers artistes de la Région/commune pour y donner des cours, faire quelques expositions, etc. Au niveau budget, je précise que les 500.000 euros inscrits constituent budget maximum. On en aura peut-être besoin de moins. »

Rappelons qu’à la fin de l’année 2019, un projet axé culturel se profilait déjà pour l’ancienne gare vicinale. L’échevin du Patrimoine, Alexis della Faille, évoquait alors la mise sur pied : « d’un bâtiment culturel à multiple destination.Pour pouvoir y abriter des expositions de photographie, peinture, gravure et autres. Ce qui manque quelque peu à Lasne à l’heure actuelle. En plus, le parking qui se trouve juste à côté se prête magnifiquement bien à ce genre d’activités.»

Une série d’activités qui ne seraient pas du tout incompatibles avec ce projet d’école des Arts.