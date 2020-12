Jolie nouveauté solidaire du côté de Lasne. La plateforme « Lasne en Actions » lance le concept des « Xmas Boxes ». Des boîtes de cadeaux qui seront distribuées pour la Noël aux personnes isolées de la commune.

Précisons qu’une personne isolée n’est pas nécessairement une personne qui vit seule, mais une personne parfois assez âgée, qui aurait des difficultés à se déplacer, dont la famille est éloignée, etc. « Aucun listing n’existe pour déterminer qui sont ces personnes isolées, explique Virginie Poncelet, échevine de l’Égalité des chances et présidente de Lasne en Actions. Du coup, on va acheminer nos Xmas Boxes via le service des repas sur roues du CPAS, via les informations de nos curés, des médecins généralistes de Lasne et vers notre maison de repos ».

À l’intérieur de ces boîtes, un assortiment de cadeaux destiné à égayer les fêtes des Lasnois isolés. « Déjà en temps normal, cette période de Noël/Nouvelle Année n’est pas évidente pour ces personnes, mais cette année, ça risque d’être encore plus compliqué, on voulait donc faire un geste, poursuit l’échevine. Et pour remplir ces Xmas Boxes, On a fait appel aux commerces essentiels (qui n’ont pas dû fermer, NDLR) pour obtenir des produits neufs. . Il s’agit principalement de crèmes de soins, de produits cosmétiques, de bougies décoratrices, de livres, de chocolats, etc. »

En tout, cette opération devrait permettre à 200 Lasnois environ, de recevoir une petite attention supplémentaire pour la Noël. De quoi égayer quelque peu leur fin d’année !

« On remercie chaleureusement les commerces et particuliers qui ont déjà effectué des dons. C’est une première, mais on compte bien réitérer l’action l’année prochaine », conclut Virginie Poncelet.

Si vous voulez participer à cette opération solidaire et que vous avez des marchandises à donner ou que vous avez un filon pour compléter nos Xmas Boxes, vous pouvez envoyer un mail avant le 16/12 à lasneenactions@gmail.com