Après 12 années passées à la tête de l’intercommunale, Baudouin le Hardÿ de Beaulieu a invité il y a quelques mois le conseil d’administration d’in BW à prendre les mesures nécessaires en vue de préparer son remplacement.

Conformément à la décision du conseil d’administration, une procédure de sélection externe a été initiée en janvier dernier. À l’issue de celle-ci, en sa séance du 11 mai, le conseil d’administration a désigné Laurent Dauge au poste de directeur général. Ce dernier prendra ses fonctions très prochainement.

Ingénieur civil des mines de formation, Laurent Dauge est actuellement Directeur général de la région sud du groupe Renewi Belgium (fusion des sociétés Shanks et Van Ganswinkel).

"Sa personnalité, ses 28 années d’expérience dans le secteur de l’environnement et son parcours au sein de différents postes de direction sont autant d’atouts pour in BW", dit le communiqué d’in BW.

Laurent Dauge, ancien directeur général de Shanks, est bien connu dans le Brabant wallon et au travers des activités de l’entreprise à Mont-Saint-Guibert.

"Je suis très heureux de pouvoir confier bientôt à Laurent les rênes de l’intercommunale et je suis assuré de son enthousiasme à répondre aux défis majeurs des années à venir avec l’ensemble de nos administrateurs et collaborateurs que je salue et remercie déjà pour leur engagement.", a déclaré Baudouin le Hardÿ de Beaulieu.