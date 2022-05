Ce samedi 8 mai aura lieu le 3e tour des Interclub d’haltérophilie au nouveau centre d’entraînement HSPC de Lasne. Un centre médico-sportif qui allie soin du corps et Fitness.

C’est l’occasion pour certains de découvrir cette discipline, de supporter les athlètes et de boire quelques verres entre amis.

Considéré comme un moyen de mesurer la puissance et la force. Ce sport est l’un des plus vieux au monde. Déjà présent dans l’Antiquité, en Grèce et en Egypte, il retrouvera de sa superbe au 19e siècle et notamment aux Jeux d'Athènes en 1886. Aujourd'hui ce sport connait un nouvel essor avec des disciplines comme le Crossfit.

Plus d’informations sur le site de la ligue francophone des poids et haltères.