L’enseigne, déjà présente à Bruxelles, compte ouvrir deux établissements d’ici l’été.

Alors que le secteur de l’Horeca est au bord du gouffre, certains établissements investissent comme la chaîne "Loola", un "fast good" belge où les pizzas et salades sont reines et 100 % personnalisables.

Déjà présente dans la capitale, la chaîne fondée en 2019 va ouvrir deux nouveaux établissements en Brabant wallon. L’un dans la cité du Lion, à la place du Marcel Burger ; l’autre à Louvain-la-Neuve en lieu et place du restaurant "Le Belgicanos". "L’ouverture à Waterloo est prévue début juin, explique Olivier Dumelie, son administrateur. Les travaux à Louvain-la-Neuve débuteront fin mai. On espère accueillir les premiers clients début août."

À mi-chemin entre la pizzeria traditionnelle et le fast-food, les restaurants Loola vous proposeront de créer vos pizzas sur mesure. "L’idée nous est venue lors d’un voyage au Canada où j’ai mangé dans un resto similaire. Mais nous avons décidé d’européaniser le concept en y ajoutant le bar à salade pour une touche healthy", poursuit-il.

Fini donc les pizzas classiques "Quatre fromages", "Margherita" ou "Peperoni". Ici, vous choisissez la taille de votre pâte, la base et les ingrédients. "On propose une quarantaine de produits sélectionnés auprès des producteurs du coin si possible. La pâte romaine est produite directement à Rome. On l’importe en grandes quantités puis on l’entrepose surgelée dans un entrepôt à Wavre."

Au comptoir, on y retrouve donc de la mozzarella, des anchois, des jambons italiens, des olives, mais aussi des poires, des noix, ou du pain de viande ! Les combinaisons sont presque infinies, tout comme pour les salades.