Tous les ans, l’opération “Viva For Life” met en avant la pauvreté infantile qui reste une tirste réalité. Inacceptable, elle est pourtant encore bien d’actualité et aujourd’hui, près d’un enfant sur cinq vit encore sous le seuil de pauvreté.

Une réalité dont l’Ittroise Aurélie ne veut plus entendre parler. Alors, à sa manière, elle a décidé de relever un défi : parcourir 300 kilomètres en fauteuil roulant. “Les enfants ne devraient pas être privés de choses essentielles à leur développement comme l’eau chaude, l’électricité, le chauffage, les soins de santé, les vêtements ou les loisirs, explique-t-elle. Je n’ai manqué de rien dans mon enfance et lorsque j’entends qu’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté, cela m’attriste énormément.”

C’est donc en fauteuil roulant, et avec son plus fidèle compagnon Sookie (un berger australien) qu’elle s’est mis en tête de réaliser ce défi pour récolter un maximum de fonds. “C’est pour cela, qu’à mon modeste niveau, je vais tenter de leur apporter mon aide. Je me mets donc au défi de parcourir 300 kilomètres avec mon fauteuil roulant en quelques mois et je vous mets au défi de m’encourager en faisant un gentil petit don sur la cagnotte prévue à cet effet. Mon super berger australien, Sookie, m’accompagnera dans cette aventure. Elle courra elle aussi pour les enfants et si moi je fais 300 kilomètres, elle en fera sans doute 900”, sourit Aurélie.

Fan de ses contrées ittroises, Aurélie profitera du relief de son entité pour parcourir ces 300 kilomètres. Un beau défi qui récolte déjà un sacré succès. Si elle avait fixé une somme de 500 euros à atteindre, elle en a déjà récolté 740 euros de la part de 21 contributeurs différents. Mais si la somme est déjà dépassée, ce n’est pas pour autant que le défi est terminé. Vous pouvez encore la soutenir en faisant un (petit) don. Même les plus petits sont les bienvenus.

En savoir plus

Pour faire un don : Envie d’aider et de soutenir Aurélie ? Rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site : www.agir.vivaforlife.be. Et de taper “je roule pour viva” dans le moteur de recherche.