Les trois entrées et le parking du bois de Beumont, au nord de Wavre, sont condamnés depuis vendredi. La bourgmestre a pris en urgence un arrêté de police ordonnant la fermeture du bois de 18 hectares durant un mois, suite à la menace de chutes d’arbres. Le Département de la nature et des forêts (DNF) a constaté l’état préoccupant de plusieurs épicéas qui devront être abattus.

"On devra abattre environ 150 épicéas scolytés sur une dizaine d’ares afin d’assurer la sécurité des voies publiques, confirme Yves-Marie Hissette, agent du DNF et responsable du triage de Wavre. Tous les autres arbres doivent être analysés, surtout ceux en bordure des chemins, pour voir s’il ne faut pas couper des branches menaçantes."

Selon l’agent du DNF, cet état avancé de plusieurs arbres s’explique notamment par les trois étés très secs qui se sont succédé et qui mettent à mal tant les épicéas que les hêtres. Le confinement y est également pour quelque chose : le bois de Beumont et son parcours santé ont attiré beaucoup plus de monde que d’habitude. "Le confinement les a fragilisés, les gens sont indisciplinés et marchent partout, poursuit Yves-Marie Hissette. Le piétinement des racines provoque un stress chez les arbres, qui tombent malades."

Un marché public sera bientôt lancé pour procéder à l’abattage des arbres scolytés. Le bois devrait rouvrir dans un mois.