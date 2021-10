Dans la rue de la Station, plus ou moins en face du magasin Okay, un énorme terrain à bâtir est actuellement en vente. Plus de 12 000 mètres carrés. Ce qui fait craindre aux riverains l’apparition imminente d’un projet urbanistique. Audrey Bureau, conseillère communale de la majorité UP, a d’ailleurs interpellé le bourgmestre sur ce dossier.

Pour comprendre l’enjeu actuel, il faut remonter à l’année… 2004. Un promoteur avait contacté le bourgmestre de l’époque pour construire des logements et commerces sur ce site classé en zone industrielle. En 2012, un périmètre de remembrement urbain (PRU) a été approuvé par le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Philippe Henry, afin de déroger au plan de secteur et d’ainsi y installer des habitations, de manière à développer le centre d’Orp-le-Petit. Il ne restait donc plus au promoteur qu’à recevoir le permis d’urbanisme. Ce qu’il n’a pas obtenu à la suite de l’intervention de riverains.

(...)