Le maïeur sera entouré du président du CPAS, du chef de la zone de police ainsi que d’une responsable des urgences à l’hôpital de Braine.

Les conseils communaux sont suspendus pour le moment et dans plusieurs communes, majorité et opposition continuent les contacts via des réunions informelles virtuelles. A Braine-l’Alleud, le bourgmestre Vincent Scourneau a imaginé un « Facebook live » au cours duquel il répondra à toutes les questions utiles que pourraient lui poser les conseillers communaux mais aussi tous les citoyens.