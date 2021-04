La tension est palpable depuis plusieurs semaines autour du déplacement du sentier 103 à Court-Saint-Étienne, chaînon manquant qui doit permettre de faire la liaison en mode doux entre Ottignies et Villers-la-Ville. Le projet de déplacement et d’aménagement de ce sentier en voie cyclo-piétonne est dans les cartons depuis plus de dix ans et six associations stéphanoises ont bien l’intention de le faire avancer grâce au "budget participatif" mis à disposition par la commune.

Sauf que le projet, pourtant accepté et soutenu par la commune, tourne au vinaigre. Ce qui a mis le feu aux poudres ? La plantation par le propriétaire d’un des terrains d’une haie sur quelques centaines de mètres, le long du chemin de fer, à proximité de la gare de Faux. C’est-à-dire pile le long du futur tracé.