Une famille qui piqueniquait sur l’herbe à la Dodaine n’a pas accepté l’intervention préventive du maïeur

Ce samedi après-midi, alors qu’il se trouvait dans le parc de la Dodaine, le bourgmestre Pierre Huart a vu qu’une famille s’était installée sur l’herbe à proximité de la plaine de jeux. Un « déplacement » qui n’avait rien d’essentiel et s’il est tout à fait autorisé de se promener avec des enfants lorsqu’on est en famille, les directives visant à limiter la propagation du coronavirus n’autorise pas de rester statique très longtemps, et encore moins de piqueniquer dans l’espace public.

Du reste, deux enfants de cette famille s’amusaient sur les jeux de la plaine, alors que ceux-ci aussi sont interdits et que des rubans-balises matérialisent cette interdiction.

« La police patrouille régulièrement dans le parc, et je suis intervenu de manière préventive, pour demander à ces personnes de se lever et de partir, explique le bourgmestre aclot. S’ils avaient entendu raison, on en serait resté là… »

Sauf que la mère de famille n’a pas apprécié l’intervention maïorale. La famille ne venant pas de Nivelles, elle ne connaissait visiblement pas le bourgmestre et a remis en cause sa qualité. On est ensuite passé aux injures, puis carrément aux menaces, alors que plusieurs témoins ont assisté à cette scène.

Finalement, la police a été appelée sur place et a dressé un procès-verbal. Le bourgmestre a également fait acter par les policiers les injures et les menaces dont il a été l’objet.