Une plainte contre X est également déposée, dans l'éventualité d'une complicité passive ou active de tiers. Une enquête judiciaire étant en cours, le bourgmestre perwézien ne veut pas en dire davantage à ce stade.



Le directeur financier visé par cette procédure a d'abord été suspendu, puis démis d'office. Il est actuellement remplacé par une directrice financière faisant fonction. "Toutes les voies de recours étant épuisées, on peut communiquer aujourd'hui et dire que cet ancien directeur financier a été licencié. Je fais de la politique depuis une dizaine d'années et à la fin de la législature précédente, j'avais posé différentes questions sur les finances sans obtenir de réponse, ou j'avais obtenu des réponses qui étaient peu complètes. Ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés dans la majorité, nous avons demandé à une société spécialisée de réaliser un audit financier de la commune. C'est ce travail qui a mis au jour certains éléments qui nous ont amené à déposer plainte. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. L'important pour la commune, c'est que la lumière soit faite", précise le bourgmestre.