Après Jean-Luc Meurice (Jodoigne) et Pierre Huart (Nivelles), notamment, c’est un autre bourgmestre brabançon wallon qui a malheureusement contracté le Covid-19. Il s’agit de Michel Januth, le maïeur de la cité du Betchard. “Personnellement, je ne sais pas trop comment ni où je l’ai contracté. On rencontre tellement de personnes et même en prenant toutes nos précautions, ça peut arriver”, avoue le Tubizien qui s’est mis en quarantaine.

Heureusement pour lui, ses symptômes ne sont pas trop importants pour le moment et il n’est donc pas à l’hôpital. “Je suis très fatigué et le médecin m’a demandé de me reposer. Pour le moment, je reste donc chez moi et je suis bien évidemment en quarantaine.”

Mais ce n’est pas pour autant que le bourgmestre va rester les bras croisés à ne rien faire. Non, pour lui, malgré tout, il est important de rester actif dans la gestion quotidienne de la cité du Betchard. “Je continue de travailler mais de la maison. Le Collège lui aussi continue son travail. Il n’est pas en quarantaine car nos dernières réunions ont été réalisées en visioconférence et nous n’avons pas été en contact. La vie continue donc et j’espère que je serai vite rétabli”, conclut Michel Januth.

C’est tout le mal qu’on souhaite ainsi qu’un prompt rétablissement.