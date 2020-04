Le bourgmestre Michel Januth propose une solution pour la reprise des cours.

Aujourd’hui, les écoles sont complètement désertes ou presque. Mais petit à petit, on commence à parler d’un retour des enfants. La question : comment organiser ce retour ? Quels enfants ? Quelles classes ? Michel Januth, le bourgmestre de Tubize, propose une solution pour organiser tout cela tout en respectant les règles de distanciation notamment. "On pourrait imaginer que les élèves qui ont une épreuve à passer, que ce soit en rhéto ou en primaire, puissent les passer en étant les seuls dans les établissements scolaires. De cette manière, les règles imposées par le gouvernement seraient respectées."

Mais quid des révisions et de la fracture sociale qui ne rend pas tous les élèves égaux face aux nouvelles technologies ? "Jusqu’à présent, les professeurs font preuve d’imagination pour attirer l’attention des élèves. On pourrait imaginer la mise en place d’une plateforme numérique ou encore d’une ligne téléphonique où les professeurs pourraient répondre aux questions des enfants."

Que faire des autres élèves, ceux qui n’auraient pas d’épreuve à passer pour aller en classe supérieure ? "Les professeurs les connaissent bien et ont travaillé longtemps avec eux. Je pense qu’à ce niveau-là, on pourrait s’en remettre à leur avis pour savoir si un élève est prêt ou pas à passer dans la classe supérieure. De plus, il faut savoir que même quand il y a des épreuves de prévues, il y a toujours un conseil de classe également qui permet aux professeurs de faire le point, que l’élève ait réussi ou pas son épreuve", conclut le maïeur de la cité du Betchard.