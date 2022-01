Les habitudes de déplacement n’ont pas été fondamentalement bouleversées par la crise sanitaire, dans le Brabant wallon. La voiture reste le moyen de transport privilégié par les habitants pour se rendre sur leur lieu de travail, loin devant le vélo et les transports en commun. C’est ce qui ressort du baromètre de mobilité annuel du bureau Acerta qui a sondé 5200 travailleurs de la province.

L’année dernière, neuf Brabançons sur dix (87,8 %) ont utilisé leur voiture pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Un chiffre qui reste relativement stable ces dernières années. Parmi ces automobilistes, 80 % ont même systématiquement opté pour la voiture pour la totalité du trajet et ne l’ont pas complété avec l’usage du vélo par exemple. La province est proche de la moyenne wallonne, de 93,6 %.

La crise sanitaire et la généralisation du télétravail auraient plutôt renforcé le recours à la voiture, au détriment des transports en commun. “Les routes sont moins encombrées qu’avant et cela a sans doute favorisé les déplacements en voiture, analyse Olivier Marcq, expert en mobilité pour Acerta. Les travailleurs se sont dit qu’ils pouvaient désormais arriver en voiture dans un délai raisonnable. Cela réduit l’attractivité pour les transports en commun, où la distanciation sociale n’est pas toujours assurée.”

Avec 31,8 % des employés possédant une voiture de société, le Brabant wallon détient le record absolu. En Wallonie, la moyenne est de l’ordre de 25 %. Voilà qui peut expliquer, en partie, cette tendance forte de l’utilisation de la voiture dans la province. On imagine mal le propriétaire d’une voiture de société délaisser sa voiture, au profit du train ou du vélo. “Le nombre de voitures de société sur nos routes continue d’augmenter, confirme Olivier Marcq. Ce fait illustre qu’une voiture mise à disposition par le travail reste un atout fort pour les entreprises afin d’attirer du personnel, en particulier sur un marché du travail tendu.”

Les transports boudés, le vélo en hausse

Si la voiture est prédominante dans le Brabant wallon, la part de travailleurs adeptes des transports en commun et du vélo n’est pas quantité négligeable. L’an dernier, ils sont 5,8 % à avoir utilisé le vélo pour se rendre au travail (5,4 % en 2020) et 9,5 % à avoir pris le bus ou le train (10,7 % en 2020). Ces résultats peuvent sembler dérisoires, mais la province est en réalité le meilleur élève wallon. L’an dernier, seuls 5,3 % des travailleurs wallons ont (parfois) pris les transports en commun et 3,5 % à avoir enfourché leur vélo.

Notons enfin dans le Brabant wallon, les travailleurs habitent en moyenne à 25 km de leur lieu de travail, soit un peu plus loin que la moyenne nationale de 20 km. Chaque année, la distance entre le domicile et le lieu de travail augmente légèrement en Belgique.