Des centres-villes déserts, des sites touristiques aux accès restreints... La province n'a jamais été aussi calme.

Depuis maintenant trois semaines, la Belgique est confinée. Pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, les autorités fédérales ont demandé aux Belges de ne sortir que lorsque c'est nécessaire et de limiter les déplacements à l'essentiel. Le télétravail, quand c'est possible, est vivement encouragé. Conséquence directe, une chute drastique du trafic sur nos routes. D'après Vias, l’institut belge en charge de la mobilité et de la sécurité routière, la distance parcourue par habitant a diminué de moitié sur la première semaine de confinement. D'après Coyote, deux semaines après le début du confinement, le trafic a diminué de 99 % !

En Brabant wallon, le trafic est désormais fluide dans certains points noirs avec, vous le verrez dans la vidéo, un "rond-point de la planche à voile", à Corroy-le-Grand, complètement dégagé à 8h30 en semaine. De même pour l'entrée de Waterloo, sur la N5, à hauteur du rond-point de la ferme Mont-Saint-Jean, filmée à 8 heures jeudi dernier. Et si la Grand-Place de Louvain-la-Neuve, le lac, ou encore la Grand-Place de Nivelles sont désespérément vides, même avec du soleil, c'est le signe que la grande majorité des Brabançons ont compris le message.

Puisqu'il n'est plus autorisé de prendre sa voiture pour aller se promener dans un parc ou un bois situé dans une autre commune que la sienne, ceux-ci ont (enfin) retrouvé le calme. Pour rappel, il y a deux semaines, le parc du château de La Hulpe avait été fermé en urgence par le bourgmestre, après l'afflux de promeneurs venus en voiture. Il a rouvert depuis lors mais les parkings à proximité sont fermés, pour dissuader les habitants d'autres communes de s'y rendre. La Butte du Lion, qui restait très prisée par les cyclistes et promeneurs, a subi presque le même sort : des barrières ont été placées vendredi dernier aux différents accès du Memorial 1815, qui reste toutefois accessible aux voisins du site.

Si le Brabant wallon n'a jamais été aussi paisible, il ne faudrait toutefois pas que le confinement s'éternise. Les commerçants, restaurateurs, tenanciers de cafés, responsables de sites touristiques vivent des heures difficiles. Ne les oubliez pas lorsqu'ils rouvriront. En attendant, restez chez vous.