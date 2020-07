Le site de Florival, à Archennes (Grez-Doiceau), est au cœur d’un vaste projet de parc naturel porté par l’Agence nature et forêts (ANB), l’équivalent flamand du Département de la nature et des forêts (DNF). Celle-ci vient de soumettre ce dossier baptisé "Brabantse wouden" (forêts brabançonnes) à un appel à projets en vue d’obtenir des subsides européens. L’organisme souhaite créer un large couloir écologique depuis le bois de Hal à l’ouest, jusqu’au bois de Meerdael à l’est, en passant par la forêt de Soignes. De quoi pousser à un tourisme vert dans cette zone partagée par la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.