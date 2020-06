La plateforme en ligne d’implication citoyenne compte déjà 37 contributions.

Présents sur quelques places du Brabant wallon, des cubes géants ont intrigué les riverains. Il s’agit en fait d’une initiative de la Province qui permettra aux citoyens d’être plus impliqués dans les décisions politiques. Un site web (www.cubebw.be) est dédié à la réflexion et à l’échange entre citoyens, experts et députés provinciaux. Les réflexions menées et les projets élaborés viseront au développement du territoire du Brabant wallon.

"L’initiative n’a pas pour vocation de se substituer à la décision des élus mais de les éclairer de manière permanente, pour donner à certaines de leurs décisions une légitimité et une transparence, en utilisant l'intelligence partagée", indique la Province dans un communiqué.

Les citoyens ont deux possibilités : déposer spontanément leurs idées dans la boîte à idées, ou participer aux projets. Chaque proposition sera analysée et les propositions de projets ayant reçu un grand intérêt et qui seront validées par le Collège provincial seront amenées à être travaillées de manière concrète. Pour chaque projet, une méthodologie sera appliquée en 6 phases : collecter des thématiques, explorer et clarifier la question, réfléchir et partager, objectiver les solutions, mettre en œuvre le projet et évaluer.

Le premier projet est consacré à la relance et aux changements post-confinement. Pour l’instant, le projet en est à la phase 2, et donc au dépôt de questions, jusqu’au 6 juillet. Cette boîte à suggestions est un espace où les citoyens peuvent exprimer l'ensemble de leurs propositions et de leurs interrogations concernant la relance post-confinement.

Retrouvez de plus amples informations sur le site https://www.cubebw.be/