Le Brabant wallon mauvais élève: c'est la seule province wallonne où le nombre de tués sur les routes a augmenté en 2020 Brabant wallon J.Br. Par contre, on note une baisse de 28% du nombre d'accidents... © BELGA

Comme tous les ans, l'Institut Vias a publié son dernier baromètre en matière de sécurité routière. Et mauvaise nouvelle: en 2020, la Jeune Province ne fait pas office de bon élève. Au contraire. Le Brabant wallon est la seule province où le nombre de tués sur les routes a augmenté l'année dernière, passant de 18 à 19 et ce, malgré les règles de confinement liés à la crise sanitaire. Un chiffre inquiétant quand on sait qu'en Belgique, le nombre de tués sur les routes a drastiquement diminué de 22% par rapport à 2019.



Au niveau de la répartition, on se rend compte qu'un quart des décès dans la Jeune Province était des motards.



Paradoxalement, si le nombre de tués sur les routes brabançonnes wallonnes a augmenté, le nombre d'accidents, lui, est à la baisse. La baisse est d'ailleurs la plus forte de Wallonie avec 28% de moins, passant de 1.129 en 2019 à 813 accidents l'année dernière. Une analyse par catégorie d’usagers montre que seuls les cyclistes enregistrent une hausse du nombre d’accidents dans le Brabant wallon.