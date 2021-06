La Province du Brabant wallon ouvre des options “sport-études” à partir de la rentrée de septembre dans les écoles de son réseau.

La Province a dévoilé lundi l’ouverture de nouvelles options “sport-études” à partir de la rentrée de septembre dans son enseignement. Elle existait déjà mais la volonté est de franchir un palier supplémentaire pour en faire une filière certes ouverte à tous, mais qui poursuivra résolument un objectif de haut niveau via des partenariats et des enseignants qui sont des spécialistes reconnus dans leur discipline.

“Le Brabant wallon a décidé de pousser plus loin son approche en s’alliant aux ligues professionnelles qui vont apporter leur expertise au développement de ces filières sportives, confirme la députée provinciale en charge de l’enseignement, Isabelle Evrard. Concrètement, nous ouvrons à l’IPES de Wavre une option de transition sport-études Hockey dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Wavre, la Régie communale autonome wavrienne, le Lara Club, et la ligue francophone de hockey.”

Le même principe sera appliqué à l’IPAM de Nivelles et au CEPES de Jodoigne pour le football, avec des collaborations instaurées entre la Province, les villes concernées, les clubs locaux et l’association des clubs francophones de football. Ce qui permettra d’avoir à disposition des élèves des infrastructures de qualité mais aussi des enseignants qui sont à la fois titulaire d’un diplôme en éducation physique et spécialisés dans leur discipline puisque brevetés par leur ligue.

(...)