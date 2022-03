Bruxelles s’agrandit… et le Brabant wallon plus encore. Alors que la capitale enregistre une croissance démographique de 0,21 %, la Jeune Province a connu une hausse de son nombre d’habitants de 0,56 % entre 2021 et 2022. Selon les données du SPF Intérieur, la province wallonne comptait ce 1er janvier 2022 409.677 âmes. Braine-l’Alleud reste la commune la plus peuplée, avec plus de 40.000 habitants, suivie par Wavre (35.106 habitants) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (31.339). Trois entités en croissance.