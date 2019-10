Le dernier baromètre de l'Institut Vias est plutôt positif pour la Jeune Province. En effet, le nombre de tués sur les routes brabançonnes wallonnes n’a pas évolué au cours des six premiers mois de l’année par rapport à l’an dernier avec un total de neuf décès. C’est d'ailleurs la seule province wallonne dans laquelle ce nombre n’a pas augmenté.



Par contre, revers de la médaille, il y a eu beaucoup plus de tués dans des accidents impliquant un camion car on passe de 0 tué à 5 au cours du 1er semestre 2019.



Quant au nombre d'accidents en général au sein de la Jeune Province, il a aussi augmenté, passant de 533 à 551, soit une augmentation de 3%. C’est la 3e hausse consécutive et ce sont surtout les accidents avec des cyclistes (de 44 à 64) et des camions (de 17 à 29) qui ont le plus augmenté en Brabant wallon.